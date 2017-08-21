Янукович получил нового адвоката

21.08.2017 18:35

Герасько отметил, что уже встречался с предыдущим защитником бывшего президента

Адвокат Максим Герасько подтвердил, что он назначен государственным защитником экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о обвинении его в государственной измене, которое рассматривается в Оболонском районном суде Киева.

"Да, эта информация соответствует действительности. Мне выдали поручение от Центра предоставления бесплатной правовой помощи", – сообщил он.

Герасько отметил, что уже встречался с предыдущим защитником Януковича по этому делу Виталием Мешечеком. "Он (Мешечек) сказал, что по делу нет никаких серьезных документов и дело достаточно перспективное", – добавил он.

При этом адвокат указал, что свою собственную позицию он сформирует после изучения материалов дела, к чему намерен приступить после решения некоторых организационных вопросов.

Герасько – киевский адвокат, имеет адвокатскую лицензию с 2010 года.

Как сообщалось, 17 августа Оболонский районный суд Киева удовлетворил заявление государственного защитника Януковича Мешечека о самоотводе в деле о госизмене и постановил назначить нового государственного адвоката.

Новому адвокату надлежит заблаговременно прибыть в Оболонский суд для ознакомления с материалами дела.

Следующее заседание назначено на 6 сентября.

Источник: http://www.segodnya.ua