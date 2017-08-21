Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать

В Киеве от смертельной болезни умер мужчина

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

По словам Чумака, больной занимался самолечением и только на 7-й день обратился в медучреждение. Когда мужчину доставили в реанимацию, было уже поздно. «Всего с начала 2017 года в столице зарегистрировали 8 случаев заболевания лептоспирозом», — констатировал Чумак.

Кроме того, медик рассказал, как распознать признаки смертельной болезни.

«Высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи болезни – элементарный и контактный.

«Резервуаром» в природе этого возбудителя могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на наши продукты, в воду, – люди могут заболеть при купании или при употреблении такой еды, – добавил он.

Напомним, в водоемах Николаева найден агрессивный возбудитель холеры, который в прошлом приводил к страшным эпидемиям.

Как ранее писала Politeka, криворожане на курорте заразились смертельно опасной болезнью.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 24tv