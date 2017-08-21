Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оккупированный Крым сотрясли авиаудары

21.08.2017 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Крым сотрясли авиаудары

Сегодня, 21 августа, Черноморский флот России в оккупированном Крыму начал летно-тактические учения отдельного морского штурмового авиационного полка

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, экипажи боевых самолетов отрабатывают авиаудары, бомбометание, пуски управляемых и неуправляемых ракет по воздушным, наземным и надводным целям.

В учениях задействованы истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М — всего более 20 самолетов.

В Генштабе Украины российские военные учения в оккупированном Крыму назвали незаконными.

Как сообщала Politeka, советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко рассказал, что Украина временно проиграла Крым России, из-за обильной пропаганды последней. Политик отмечает, что Кремль вел подрывную работу на полуострове среди населения.

Источник: Politeka




Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, учения, авиаудар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх