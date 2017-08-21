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Оккупированный Крым сотрясли авиаудары
Сегодня, 21 августа, Черноморский флот России в оккупированном Крыму начал летно-тактические учения отдельного морского штурмового авиационного полка
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, экипажи боевых самолетов отрабатывают авиаудары, бомбометание, пуски управляемых и неуправляемых ракет по воздушным, наземным и надводным целям.
В учениях задействованы истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М — всего более 20 самолетов.
В Генштабе Украины российские военные учения в оккупированном Крыму назвали незаконными.
Как сообщала Politeka, советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко рассказал, что Украина временно проиграла Крым России, из-за обильной пропаганды последней. Политик отмечает, что Кремль вел подрывную работу на полуострове среди населения.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, учения, авиаудар
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