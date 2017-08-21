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Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину
Украинская сторона высоко ценит прибытие делегации США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины. Об этом в Facebook написал украинский министр обороны Степан Полторак.
"Участие в торжествах – чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины. США являются главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях – политическом, военном и экономическом. Всесторонняя помощь США – определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире", – написал он.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, визит, Пентагон
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