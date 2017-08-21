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Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций
Одна из баз ССО будет создана в Кропивницком.
В понедельник, 21 августа, президента Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций.
Об этом он сказал во время своей поездки в Кропивницкий Кировоградской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы, мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - рассказал глава государства.
Напомним, 5 января 2016 года глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко объявил главной задачей на следующий год создание Центра ССО.
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Командующим Сил специальных операций назначен генерал-майор Игорь Лунев.
Теги: Украина, Донбасс, военная база, Порошенко, спецоперация
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