Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран

21.08.2017 17:15

Но политик якобы отказался.



Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких стран Европы. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей официальной странице в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.



По словам Саакашвили, судя по предложениям от европейских стран, без дела он не останется. Но все же политик намерен ехать в Украину.



"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно также Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию", – сказал Саакашвили.



"До встречи на украинско-польской границе", – добавил он.