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Саакашвили попросил украинцев помощи на границе с Польшей (видео)
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором объяснил, почему не намерен отказываться от своей идеи попасть в Украину
Соответствующее видео Саакашвили разместил на своей странице в Facebook.
При этом политик отметил, что многие не советуют ему предпринимать попытки вернуться в страну.
Экс-президент Грузии подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко, лишая его гражданства, поступил также как и грузинский олигарх Бедзин Иванишвили, который возбудил против него дело по указанию президента РФ Владимира Путина.
Сейчас, по его мнению, идет масштабный «дерибан» Украины и он не может следить за эти м со стороны.
«Какие бы не были шансы – я пойду в этот бой. Я обещал украинскому народу, что буду на его стороне. Я так и не стал на сторону «барыг», хотя они это мне неоднократно предлагали. Вместе с молодым поколением молодых политиков мы сменим реальность в этой стране», — заявил Саакашвили.
Также политик попросил украинцев помочь ему в его намерении попасть в Украине.
«Если мы станем вместе, с нами они ничего не смогут сделать. Я на вас очень рассчитывают, и вы на меня тоже можете рассчитывать. Я вас не подведу. До встречи на украинско-польской границе», — добавил он.
Напомним, 26 июля, депутат ВР от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Как писала Politeka, лидер политической силы «Альтернатива» Егор Фирсов рассказал о связи между делом против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и лишением гражданства Михаила Саакашвили.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Польша, помощь, граница, Саакашвили
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