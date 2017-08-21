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В США рассказали, когда Кремль выполнит Минские соглашения
Путин может пойти на выполнение Минских соглашений после выборов.
Российско-американский экономист, который сейчас проживает в Вашингтоне, Сергей Алексашенко считает, что президент России Владимир Путин может пойти на выполнение Минских соглашений после выборов в 2018 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Мне кажется, это вполне вероятно. На мой взгляд, нынешняя ситуация с Донбассом создает серьезный дискомфорт для российского руководства", – отметил Алексашенко.
По его словам, Донбасс для России – своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
"Понятно одно: до президентских выборов Путин не будет ничего менять ни в ту, ни в другую сторону. Это может повлиять на позицию электората, что Путину не нужно. Вся политическая система в России просто замерла в начале этого года и дожидается марта 2018-го. После этого могут начаться какие-то телодвижения", – подытожил Алексашенко.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, выборы президента, Минские договоренности
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