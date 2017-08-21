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Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко
Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что во время визита в Украину, 24 августа, намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева, передает пресс-служба оборонного ведомства США, – передает "Новое время".
"Я собираюсь пойти на парад там в День независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", – сказал Мэттис.
Глава Пентагона напомнил, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на выполнении Россией обязательств по минским соглашениям. И это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", – добавил министр обороны США.
Напомним, 24 августа глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис с рабочим визитом посетит Киев, где проведет встречи с президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Степаном Полтораком.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Киев, Пентагон, встреча, Порошенко
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