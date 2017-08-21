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Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти
Журналисты «Крым.Реалии» сообщают, что российская власть, незаконным образом аннексировавшая Крым и возглавившая все ведомства на полуострове, готовиться ввести в действие распоряжение, согласно которому некоторые районы Севастополя будут считаться сельской местностью.
Об этом передает replyua.net. Отмечается, что инициатором введения соответствующих территориальных изменений оказался Дмитрий Овсянников, возглавляющий так называемое «правительство Севастополя». Более того, этот «политическийдеятель» уже успел обратиться с просьбой соответствующего содержания к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Кремль, в свою очередь, заявил о поддержке инициативы. Правительство России порекомендовало «принять во внимание особенности Севастополя, в том числе его географическое расположение, чтобы данный регион был подключен к госпрограммам сельскохозяйственного назначения».
Проектом предусмотрено, что благодаря соответствующим новшествам можно будет заняться дополнительной реализацией ряда программ социального характера, в том числе, «земского доктора».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь
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