- "Скоро все закончится! Россия уйдет из Донбасса, принято окончательное решение!" – Грымчак рассказал сенсационные подробности переговоров Уолкера с Сурковым. ВИДЕО10:12
- Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы09:30
- "С каждым днем украинская армия становится все сильнее", - Порошенко показал образцы украинских средств противовоздушной обороны, которые заставят попотеть российские гибридные войска08:11
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!07:29
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- Оккупированный Крым сотрясли авиаудары22:10
- Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер21:48
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату21:00
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы
В рамках грядущей пенсионной реформы при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года будут учитываться как страховой стаж. Об этом в соцсети написал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы граждан.
Он напомнил, что персонифицированные пенсионные счета были введены только в 2004 году, и только с этого времени Пенсионный фонд имеет полную информацию, сколько взносов уплачено каждым работником.
Тогда же вступил в силу закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж» — количество лет, в течение которых человек не только работал, но и платил взносы в Пенсионный фонд.
«Мы не меняем правило: при оформлении пенсий все отработанные годы до 2004 года учитываются как страховой стаж. Различны лишь способы подтверждения наличия страхового стажа. До 2004 года страховой стаж начисляется в соответствии с записями в трудовой книжке. Учитываются и все льготы, которые действовали на тот период. После 2004 года страховой стаж начисляется автоматически на основании данных персонифицированного пенсионного счета», — разъясняет глава правительства.
По его словам, в основу реформы заложен «простой принцип — пенсию нужно заработать»
Источник Факты.
Теги: Донбасс, пенсионная реформа, Гройсман
- Пенсионная реформа: Минфин согласился с МВФ
- В России пенсионеров отправят «под нож»
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- В Константиновке появился ночной рынок08:51
- На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку08:40
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя08:27
- В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре07:52
- Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске07:05
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Главред новоайдарской газеты получил срок за сепаратизм15:05
- "Скоро все закончится! Россия уйдет из Донбасса, принято окончательное решение!" – Грымчак рассказал сенсационные подробности переговоров Уолкера с Сурковым. ВИДЕО10:12
- "Мент" Казанова попал в "чистилище" "Миротворца"10:00
- "Прощай, немытая Россия!" – Литва наносит удар по "Газпрому" и начинает покупать газ в США09:48
- Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы09:30
- Google выпустила восьмую версию Android09:20
- У российской армии не будет шансов: США отправляют к границе РФ обновленный БТР Stryker, оснащенный мощными ракетными комплексами Javelin09:12
- В Константиновке появился ночной рынок08:51
- На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку08:40
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя08:27
- "С каждым днем украинская армия становится все сильнее", - Порошенко показал образцы украинских средств противовоздушной обороны, которые заставят попотеть российские гибридные войска08:11
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Куда пойдут "донецкие"
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма