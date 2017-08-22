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Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго

22.08.2017 21:02
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Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго

В Украине прошел первый снайперский турнир Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает "Диалог.UA".

В турнире приняли участие десять команд от воинских частей ССО Вооруженных Сил Украины. Во время мероприятия бойцы выполнили упражнения стрельб из снайперских винтовок и из пистолетов, а также провели занятия по практической работе с тепловизорами.

Состязание в очередной раз продемонстрировало навыки снайперов, способствовало обмену знаниями и опытом между военнослужащими воинских частей Сил специальных операций.



Теги: Украина, Донбасс, боевик, турнир, снайпер, ВСУ
 
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