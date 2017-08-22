"Парад необходим. Сейчас он нужен. Сейчас война! Если хотите, это демонстрация решимости дать по зубам московским шакалам", - Нусс

22.08.2017 13:19

Несколько дней подряд пытался воздержаться от споров вокруг Парада на День Независимости. Неа. Выскажусь, сообщает dialog.ua.

К сожалению, но каждый год, начиная с 2014-го, приходится убеждать противников парадов в честь дня Независимости в целесообразности и необходимости этого мероприятия, и печаль в том, что убеждать приходится не перепуганное население страны-агрессора и его дырявых кремлевских правителей, а украинцев - тех, чей мозг поддался на коллаборационистские тирады популистов.

Противников (а чаще попросту - #Зрадоебов) беспокоит бюджет этого действа. Они предлагают перенаправить средства на фронт, а чаще всего выступают за дофинансирование социальных программ. У меня к этим «не-да-дим» встречное предложение: отмените свои отпуска и семейные традиции, которые являются затратными, но основополагающими для ваших семей, и перечисляйте сэкономленные деньги (со свадеб, именин и десятков других праздников живота) на счета МОУ или куда пожелает ваша душа. Но, прошу, не превращайте Украину в тотальный «общепит».

Парад Независимости – не банальная необходимость или прихоть власти. Это дань павшим, честь выжившим, живым Героям не одного поколения воинов за независимость и свободу Украины. Смотр войск в честь дня Независимости Украины - это консолидирующий фактор, который способствует не только объединению Армии, народа, власти, но и мотивирует Армию, мобилизует психологически ребят на «передке». Более того. Россия должна видеть боеспособность нашей страны.

Москва должна увидеть отчеканенный шаг в строю не фейковых, а что ни на есть – Вооруженных Сил Украины. Пусть смотрят и вздрагивают. Пусть бьются в конвульсиях от присутствия на украинском Майдане генералов армий стран NATO, министров Обороны стран-союзников, и главы Пентагона, Мэттиса (по прозвищу «Бешеный пес»), в частности рядом стоящих с Президентом Украины.

К сведению, в параде Независимости 24 августа примут участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих. Будет задействовано 70(+-) единиц военной техники, 25 из которой - новейшие образцы украинского производства. В одном строю с украинскими воинами по Крещатику пройдут воинские подразделения Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши, Молдовы, Румынии, Канады, Великобритании, и … США. Таким образом, цивилизованный мир демонстрирует Украине свою солидарность и понимание. А Путину, и его паразитирующей и деградирующей стране дают понять, что в защите своей территориальной целостности и

Свободы Украина может полагаться не только на политическую, но и на военную солидарность этих стран. Этим парад в 2017 году является беспрецедентным. Фригидность армии в прошлые годы спровоцировала варварские действия недоимперцев по отношению к Украине и ее суверенитету. Сейчас же ситуация противоположна. Общими усилиями Президента Порошенко, друзей в ЕС и США, волонтеров, украинцев, нам удалось возродить Армию, которая стала щитом не только для нас с вами, но и для всей Европы, и так далее и тому подобное … Мы не можем не продемонстрировать Украину такой, какой она стала, становится, – новой, сильной, готовой к …

Для Армии важно «показать себя» не только украинцам и нашим друзьям, главным образом - российским камуфлированным отбросам цивилизации (наёмники-убийцы и так узнают, на что способна Армия Украины), и населению «бензоколонки», которое одобряет действия кремлевских шизофреников и поставляет на эту войну своих неумных сыновей. В завершении скажу вот что: я не устану повторять, что Армия, техника, Верховный главнокомандующий и

Президент, гордые украинцы, лидеры военно-политических ведомств стран ЕС и США, флаг страны, Гимн на Параде в честь Дня Независимости – это наш рык, оскал, позиция и плевок в лицо озверевшим московитам. Если хотите, это демонстрация решимости дать по зубам московским шакалам. Парад необходим. Сейчас он нужен. Сейчас война.

Павел Нусс, Facebook.