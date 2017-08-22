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Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"
Гарант украинского государства приказал озвучить информацию в СБ ООН о том, что Киев не причастен к ядерным программам официального Пхеньяна, и что это выдумки Кремля. Про это сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на интернет-страницу гаранта.
Принимая выводы комиссии, поручаю главе Министерства иностранных дел Украины заняться подготовкой группы экспертов и инициировать рассмотрение данного вопроса на закрытом заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций", - сказано в сообщении.
"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии, проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - подчеркнул Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, Совет безопасности, Порошенко, КНДР
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- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
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