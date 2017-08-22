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Россияне начали в Крыму "войну"

22.08.2017 15:42
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Россияне начали в Крыму "войну"

Россияне проводят в оккупированном Крыму масштабные военные учения. Как сообщает пресс-служба российского военного ведомства, всего в ходе разных этапов учений будут задействованы 20 военных кораблей. В настоящий момент проходит зачетное тактическое учение с группировкой разнородных ударных сил, передает from-ua.com.

21 августа силы начали тактические учения. В ходе маневров оккупанты будут отрабатывать бомбометание, запуски управляемых и неуправляемых раке. Стрелять по наземным, наводным и воздушным целям.

Кроме кораблей в учениях примут участие истребители и ПВО.



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, учения, ПВО, оккупанты
 
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