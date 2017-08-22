"Скоро все закончится! Россия уйдет из Донбасса, принято окончательное решение!" – Грымчак рассказал сенсационные подробности переговоров Уолкера с Сурковым. ВИДЕО

22.08.2017 10:12

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил о том, что решение о выходе российских войск из Донбасса уже окончательно принято. Теперь США и Россия активно обсуждают, как этот план будет реализован. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Диалог.UA".

Комментируя итоги встречи спецпредставителя США по Украине Уолкера с помощником Путина Владиславом Сурковым Грымчак, отметил, что, с его точки зрения, решение о выходе российских войск из Донбасса уже принято. И теперь идет активное обсуждение реализации данного сценария.

Также он подчеркнул, что Сурков после переговоров с Уолкером сохраняет спокойствие лишь формально, абсолютно понимая, что ожидает Россию в дальнейшем.