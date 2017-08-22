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Украина обратилась в NASA относительно строительства Керченского моста: стала известна причина

22.08.2017 14:42
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Украина обратилась в NASA относительно строительства Керченского моста: стала известна причина

Украина обеспокоена влиянием строительства Керченского моста на экологию региона. Прокуратура обратилась в NASA за разъяснениями. Прокуратура Украины подготовила международно-правовой запрос в Национальное космическое агентство США с просьбой прокомментировать строительство Керченского моста в контексте экологической безопасности, сообщает "Диалог.UA".

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления контроля уголовного производства Александр Даракчи. "На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - сказал он. Строительство Керченского моста длиною в 19 километров планируют завершить к 2020 году. Для этого в России предложили задействовать студентов.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, строительство, NASA, мост, прокуратура, Керченский пролив
 
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