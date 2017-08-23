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Кравчук назвал причины войны России против Украины. ВИДЕО

23.08.2017 14:01
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Кравчук назвал причины войны России против Украины. ВИДЕО

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия начала войну против нашей страны потому что начался Майдан. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"Для России Украина – как любимая женщина. Взял в объятия – и не может никак отпустить. Всегда так было и будет", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что экс-министр обороны Павел Лебедев и экс-глава СБУ Александр Якименко являлись фактически выходцами из РФ, а на Донбассе "и вовсе каждый второй руководитель был из России".

Также Кравчук отметил, что российские "Сбербанк" и "Внешэкономбанк" имели довольно прочны позиции в Украине.

"И вдруг Украина подняла бунт. Из-за ассоциации с ЕС, которую Янукович не захотел подписать, повыгоняла всех. Сам Янукович сбежал. И Путин понял, Кремль понял, что Украина идет уже в другую сторону. Что Украина в Европу хочет...", - говорит первый украинский президент.

Он подчеркнул, что экономические меры воздействия уже были бесполезны по отношению к Украине, и поэтому Россия начала войну.

"Тогда они начали войну. Вот почему война началась именно в то время – когда они увидели, что Украина "послушницей" уже быть не хочет. И не будет", - подытожил Кравчук.

 



Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, Кравчук, Майдан
 
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