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Обновленные танки Оплот отправятся в зону АТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в этом году в зону проведения АТО будут отправлены обновленные танки Оплот. Кроме того, по его словам, финансирование военного вооружения за три года увеличилось в 10 раз, сообщает УП.
"Первые танки Оплот производства Харьковского завода поступят в ВСУ этого года. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов", - отметил Порошенко.
Он также добавил, что в 2017 году на финансирование армии из государственного бюджета было выделено 64 миллиарда гривен.
"Более того, в июле, за счет возвращенных средств, которые украла власть Януковича, мы добавили 1 миллиард 600 миллионов гривен, которые пойдут на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще миллиард 400 миллионов гривен направят на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий", - сказал президент.
Он также рассказал, что за три года государственный концерн Укроборонпром, передал на вооружение украинской армии 16 тысяч единиц военной техники.
Теги: Украина, Донбасс, вооружение, АТО, танки, ВСУ, военная техника, Порошенко
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