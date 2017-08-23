- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса 07:49
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"07:29
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Уходят в сеть: что и где покупают украинцы19:47
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Порошенко пытается оправдать экономический кризис в Украине военным конфликтом - политолог18:31
- Скандал вокруг избиений в Одесском СИЗО: появилось жесткое заявление ГПУ18:05
Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко презентует идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область, передает "Диалог.UA".
По его словам, вопрос о введении миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается очень тяжело из-за нежелания России установить мир на Донбассе и, наконец-то, покинуть оккупированные территории. "Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается очень тяжело. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе.
Или больше - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но, я уверен, вода камень точит, поэтому идею о миротворцах я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН", - отметил глава украинского государства.
Однако он добавил, если представители РФ в ООН попытаются наложить вето на данное решение, это в очередной раз продемонстрирует всему миру, "кто есть кто", а также обличит истинные намерения Москвы.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, ОБСЕ
- Делегация Украины покинула зал ООН во время выступления Путина
- Путин переходит к новым методам войны против Украины
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"
- В ООН подтвердили, что Янукович просил Россию ввести войска в Украину
- Путина в зале ООН встретили простреленным флагом Украины
- Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке17:21
- За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги16:40
- В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря16:02
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя15:19
- К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса15:02
- День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне13:02
- США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР08:11
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса 07:49
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"07:29
- В мариупольской горбольнице пациентка пыталась покончить с собой22:37
- Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22:16
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России