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Украинцев до конца августа ждет резкое похолодание и жара
Наступившее 22 августа похолодание продлится до 25 августа. С 26 августа по всей территории Украины вновь потеплеет, а с 29 августа температура воздуха снизится.
До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды.
Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Гидрометеорологический центр прогнозирует отсутствие осадков и температуру 15-18 градусов выше нуля во время военного парада в Киеве в День независимости, 24 августа.
По его словам, 24 августа в столице с 9:00 до 12:00 будет сохраняться температура плюс 15-18 градусов, осадков не ожидается.
Гидрометцентр считает такую погоду оптимальной для проведения военного парада.
После похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.
29-30 августа снова прогнозируется повышение температуры воздуха до +20...+25.
По его словам, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число.
"И начиная с 1 сентября - снова период повышенного температурного режима", - сообщил Кульбида.
Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.
"Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут", - пояснил он.
Теги: Донбасс, прогноз, похолодание, жара
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