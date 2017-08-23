Военный парад в Киеве лично будет смотреть министр обороны США

23.08.2017 13:38

В День независимости Украины, 24 августа, в столице пройдет масштабный военный парад. Среди высокопоставленных чиновников, которые будут на нем присутствовать, также будет министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает kp.ua/politics.

24 августа в Киеве гостем парада по случаю Дня независимости станет министр обороны США Джеймс Мэттис. Также это первый за 10 лет визит главы американского военного ведомства в Украину.

- Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года, - сообщили в пресс-службе главы государства.

Затем с Мэттисом проведет переговоры президент Украины Петр Порошенко. А в 12:50 они сделают совместное заявление для СМИ.

По словам главы Министерства обороны Украины Степана Полторака, участие в торжествах министра обороны США – "чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины".

В целом же в военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины примет участие 231 военнослужащий из семи стран. А гостями праздничного парада станут министры обороны из восьми стран мира.