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Блогер: це був переломний момент в українській історії, а для Росії – болісний шок
За словами блогера Максима Михайленка, сьогодні ми були свідками переламного моменту української історії, - як інформує новинний портал replyua.net, відповідними думками оглядач поділився на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер називає це черговим сигналом від НАТО. Дійсно, проходження головною вулицею столиці стількох підрозділів країн-союзниць не можна не назвати вражаючим. Але, крім цього, це ще й переламний момент в історії інтеграції України до лав Північноатлантичного альянсу. Якщо використовувати філософські терміни, то «вікно Овертона» зачинилось. Ми встигли ним скористатись, а от наш російський ворог – ні.
Взагалі, для Кремля сьогоднішній парад, ймовірно, став доволі болісним шоком. Мабуть, важко усвідомлювати свою історичну поразку та неспроможність щось змінити. От це відчуття ми і повинні плекати у ворожому середовищі – але поступово, аби російський ведмідь тихо сидів на ланцюзі. Перегляньте ще раз фото й відео з параду, але цього разу зверніть увагу на те, з яким виразом обличчя Джеймс Маттіс дивився на наших вояків. Відтепер ми маємо прихильника нашої північноатлантичної інтеграції – він очолює Пентагон, - переконаний блогер.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, НАТО
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