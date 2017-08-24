Блогер: це був переломний момент в українській історії, а для Росії – болісний шок

24.08.2017 20:55

За словами блогера Максима Михайленка, сьогодні ми були свідками переламного моменту української історії, - як інформує новинний портал replyua.net, відповідними думками оглядач поділився на персональній сторінці в соціальній мережі.



Так, блогер називає це черговим сигналом від НАТО. Дійсно, проходження головною вулицею столиці стількох підрозділів країн-союзниць не можна не назвати вражаючим. Але, крім цього, це ще й переламний момент в історії інтеграції України до лав Північноатлантичного альянсу. Якщо використовувати філософські терміни, то «вікно Овертона» зачинилось. Ми встигли ним скористатись, а от наш російський ворог – ні.



Взагалі, для Кремля сьогоднішній парад, ймовірно, став доволі болісним шоком. Мабуть, важко усвідомлювати свою історичну поразку та неспроможність щось змінити. От це відчуття ми і повинні плекати у ворожому середовищі – але поступово, аби російський ведмідь тихо сидів на ланцюзі. Перегляньте ще раз фото й відео з параду, але цього разу зверніть увагу на те, з яким виразом обличчя Джеймс Маттіс дивився на наших вояків. Відтепер ми маємо прихильника нашої північноатлантичної інтеграції – він очолює Пентагон, - переконаний блогер.

Источник: http://replyua.net