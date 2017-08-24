БОРИС КОЛЕСНИКОВ: В БУДУЩЕМ УКРАИНА СТАНЕТ ДОМИНИРУЮЩИМ ГОСУДАРСТВОМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

24.08.2017 16:30

Согласно подсчетам ООН в 1990 году Украина была способна прокормить 900 миллионов человек.

Это означает, что на сегодняшний день возможности государства раскрыты не до конца. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Украина».

По его словам, невзирая на временные трудности, украинское государство состоялось.

«Скептики удивляются, как за 26 лет из успешной 52-миллионной страны можно превратиться в неуспешную 40-миллионную. По подсчетам ООН, в 1990 году Украина была способна прокормить 900 миллионов человек. На то время – это шестая часть населения Земли. И это при существовавших тогда технологиях. Значит, сегодня наши возможности не до конца раскрыты», - отметил Борис Колесников.

Политик напомнил, что, несмотря на множество потрясений, в истории независимой Украины было очень много ярких событий.

«Мне лично запомнилось несколько моментов. Первый, это конечно – принятие Конституции 1996 года. Сегодня ее ругают, в том числе и мы. Она не совершенна, но на тот момент это был первый документ, который сделал Украину государством. Второй момент – Евро-2012, когда страна была едина и на улицах всех городов – и на западе, и в центре, и на востоке – был праздник», - поделился воспоминаниями Премьер-министр Оппозиционного правительства.

Борис Колесников уверен – в будущем Украина станет доминирующим государством Восточной Европы. «Безусловно, наша страна станет успешной, у нее – большое будущее. Не бывает абсолютно независимых государств. Просто нужно, чтобы решения принимались в Киеве теми, кто был демократически избран руководить страной», - подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Источник: http://zi.dn.ua