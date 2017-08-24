БОРИС КОЛЕСНИКОВ: В БУДУЩЕМ УКРАИНА СТАНЕТ ДОМИНИРУЮЩИМ ГОСУДАРСТВОМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

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Согласно подсчетам ООН в 1990 году Украина была способна прокормить 900 миллионов человек.
Это означает, что на сегодняшний день возможности государства раскрыты не до конца. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Украина».
По его словам, невзирая на временные трудности, украинское государство состоялось.
«Скептики удивляются, как за 26 лет из успешной 52-миллионной страны можно превратиться в неуспешную 40-миллионную. По подсчетам ООН, в 1990 году Украина была способна прокормить 900 миллионов человек. На то время – это шестая часть населения Земли. И это при существовавших тогда технологиях. Значит, сегодня наши возможности не до конца раскрыты», - отметил Борис Колесников.
Политик напомнил, что, несмотря на множество потрясений, в истории независимой Украины было очень много ярких событий.
«Мне лично запомнилось несколько моментов. Первый, это конечно – принятие Конституции 1996 года. Сегодня ее ругают, в том числе и мы. Она не совершенна, но на тот момент это был первый документ, который сделал Украину государством. Второй момент – Евро-2012, когда страна была едина и на улицах всех городов – и на западе, и в центре, и на востоке – был праздник», - поделился воспоминаниями Премьер-министр Оппозиционного правительства.
Борис Колесников уверен – в будущем Украина станет доминирующим государством Восточной Европы. «Безусловно, наша страна станет успешной, у нее – большое будущее. Не бывает абсолютно независимых государств. Просто нужно, чтобы решения принимались в Киеве теми, кто был демократически избран руководить страной», - подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, мир, государство
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