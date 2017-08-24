День Независимости Украины: появилось полное ВИДЕО военного парада на Крещатике

24.08.2017 16:15

В сети опубликовали полную видеозапись парада в честь 26-й годовщины независимости Украины, который прошел в Киеве на Крещатике.

Видео размещено на YouTube 112 канала.

В параде приняли участие 4500 военных: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО. Кроме этого, по Крещатику прошли военнослужащие государств-партнеров Украины: Великобритании, США, Канады, Грузии, Румынии, Молдовы, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии (всего – 231 солдат).

Также на парад приехали министры обороны девяти стран мира и один заместитель министра обороны. В частности, присутствовал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Отметим, что сегодня в центре Киева можно посетить выставку современной военной техники.

Источник: http://from-ua.com