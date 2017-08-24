Короли и президенты: кто поздравил Порошенко с Днем Независимости

24.08.2017 21:49

Президент продолжает получать поздравления от лидеров государств поздравлениям

Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю празднования Дня Независимости Украины, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На данный момент Петра Порошенко и украинский народ с праздником поздравили король Швеции Карл Густав XVI, король Марокко Мохаммед VI, президенты Австрийской Республики – Александр ван дер Беллен, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Кыргизской Республики – Алмазбек Атамбаев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Индии – Рам Натх Ковинд, Республики Корея – Мун Дже-Ин, Объединенных Арабских Эмиратов – Халифа Бин Заид Аль Нагайян, Исламской Республики Иран – Рухани и Алжирской Народной Демократической Республики – Абдельазиз Бутефлика, Федеральной Демократической Республики Эфиопия – Мулату Тешоме, Мексиканских Соединенных Штатов – Энрике Пенья Ньето, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ – Мохамед Бин Заид Аль Нагаян.

Также поздравления поступили от председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро и Генерал-губернатора Австралийского Содружества Питера Косгроу, вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума.

Напомним, также ранее Украину поздравили президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.

Источник: http://www.segodnya.ua