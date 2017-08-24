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Опрос: украинцы не готовы к вступлению в НАТО
Сотрудники Center for Insights in Survey Research и GfK Ukraine провели новый социологический опрос в Украине и установили, что лишь сорок процентов граждан поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс.
Как информирует replyua.net, если бы в Украине провели сейчас референдум, только сорок процентов украинцев поддержали бы вступление в НАТО. Еще 27 процентов выступили бы категорически против этого. 12 процентов украинцев заявили, что вообще не пойдут на этот референдум, и такой ответ означает, что, скорее всего, они выступают против вступления. 22 процента граждан пока еще не решили, как они будут голосовать. Интересно и то, что каждый год мнение украинцев о вступлении страны в НАТО меняется.
К примеру, весной 2014 года, еще до начала военных действий на Донбассе, 43 процента граждан выступали против вступления Украины в Североатлантический альянс. 9 процентов говорили, что не пойдут на референдум, 13 процентов не смогли ответить, а 34 процента заявили, что проголосуют за вступление в альянс.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, опрос
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