- Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса19:58
- Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США19:40
- Вибух біля Кабінету міністрів: у РНБО не відкидають версію про теракт19:10
- АТОшник подорвал себя, чтобы остановить наступление18:50
- У МВС прокоментували інформацію про замах на Порошенка18:30
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде18:15
- Біля будівлі Кабміну пролунав вибух17:55
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- Россиянам подготовили драконовские правила въезду в Украину: подробности17:08
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины16:43
Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США
Озвучена общая сумма помощи США Украине за последние годы
Цифру в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко назвал министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, Украине предоставили помощь на сумму около 750 млн долларов.
«Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта. Это позволяет мне лучше проинформировать (Дональда Трампа, — прим.ред.) после возвращения и отстаивать то, что, по моему мнению, вам нужно», — заявил Маттис.
Напомним, ранее Мэттис сообщил, что США поставят Украине специальное оборудование для укрепления обороноспособности на сумму в 175 млн долл.
Министр обороны США Маттис также заявлял, что будет помнить этот день долго: «Празднование Дня Независимости напоминание нам, в Америке, что свобода, это большая ценность, которую никогда нельзя воспринимать как должное».
Источник: УНИАН
Теги: Украина, США, Донбасс, помощь
- Мнение эксперта: Если бы не "тончайшая политика" Обамы, Украины, возможно, уже бы не было
- Украинская власть уже успела испортить отношения с новым президентом США
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины16:43
- В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ14:30
- В Мариуполе стало меньше первоклассников14:15
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие12:35
- Углепром: Шахты Донбасса погибают, но не сдаются12:01
- Тактика выжженной земли и новая надежда10:25
- Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь09:50
- Горит буквально всё08:55
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ТАРИФ НА ВОДУ УВЕЛИЧИЛИ НА 40 %08:35
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса19:58
- Озвучена сумма помощи Украине за последние годы от США19:40
- Три продукти, що руйнують кісти19:25
- Вибух біля Кабінету міністрів: у РНБО не відкидають версію про теракт19:10
- АТОшник подорвал себя, чтобы остановить наступление18:50
- У МВС прокоментували інформацію про замах на Порошенка18:30
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде18:15
- Біля будівлі Кабміну пролунав вибух17:55
- Чому виникають судоми і як собі допомогти?17:39
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Три продукти, що руйнують кісти19:25
- Чому виникають судоми і як собі допомогти?17:39
- Как освободиться от перфекционизма? 11 советов16:55
- Почему звенит в ушах и голове?15:55
- 7 способов борьбы с негативными мыслями15:30
- Эти сладости можно есть даже во время диеты13:55
- Как узнать характер человека по беспорядку в его доме? Интересный тест11:30
- Лучшие народные средства для стабилизации давления11:00
- Тактика выжженной земли и новая надежда10:25
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!