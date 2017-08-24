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Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
Петр Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанту Юрию Аллерову.
Об этом видно по трансляции мероприятия, которую вел телеканал NewsOne, передают Вести.
На видео видно, как президент Порошенко на Майдане Независимости пожимал руки всем чиновникам, однако Аллерова, который стоял третьим в первом ряду и не заметить его было невозможно, глава государства пропустил.
Вслед за Порошенко руку Аллерову также не пожал министр обороны Степан Полторак.
Причины такого поступка пока неизвестны.
Юрий Аллеров с декабря 2015 года занимает пост командующего Национальной гвардией Украины. Его положение несколько двусмысленно. С одной стороны НГУ находится в структуре МВД и подчиняется его главе Арсену Авакову. С другой - подчиняется Петру Порошенко как Верховному главнокомандующему. Ранее в СМИ неоднокртано появлялись сведения о существующих противоречиях между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, парад, Порошенко, нацгвардия
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