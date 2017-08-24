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Трамп пообещал Украине суверенитет и территориальную целостность

24.08.2017 07:45
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Трамп пообещал Украине суверенитет и территориальную целостность

Президент США Дональд Трамп по случаю Дня независимости Украины заверил Президента Петра Порошенко в продолжении усилий США совместно с европейскими партнерами по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Президент Петр Порошенко получил поздравления от Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины... Дональд Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремления Украины, а также будут прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в нем.

Трамп также подчеркнул, что со дня провозглашения Украиной независимости США поддерживали ее стремление стать европейской страной.

Президент США также отметил, что День независимости является особой датой, чтобы праздновать и отмечать уже достигнутые результаты, несмотря на еще существующие впереди вызовы.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Дональд Трамп
 
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