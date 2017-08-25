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ОЛІГАРХ ФІРТАШ ДЛЯ СПИСАННЯ БОРГІВ ВІДДАСТЬ ОКУПАНТАМ БАЗУ ВІДПОЧИНКУ В КРИМУ
Олігарх Дмитро Фірташ віддасть базу відпочинку "Хвиля" в обмін на списання боргів пов'язаного з ним заводу "Кримський титан". Про це повідомляє "Укрінформ" зпосиланням на РБК.
Відомо, що базу відпочинку "Хвиля" окупанти проводять кремлівський форум "Таврида".
Інформацію ЗМІ про передачу бази у власність "уряду" підтвердило джерело в окупаційному уряді і співрозмовник, близький до керівництва заводу "Кримський титан".
Джерело повідомило, що у заводу "Кримський титан", найбільшого виробника двоокису титану в Східній Європі, серйозні заборгованості, і перехід бази у власність "уряду" може стати способом врегулювання боргів.
Зауважимо, "Кримський титан" — розташований в Армянську підрозділ ТОВ "Титанові інвестиції", яке було зареєстровано в Москві в 2014 році. Власником "Титанових інвестицій" є кіпрська компанія Letan Investments Limited, яка з жовтня 2016 року, за даними Кіпрського реєстру юридичних осіб, належить Олександру Ємеліну – давньому знайомому Фірташа.
Раніше Letan Investments Limited належала двом іншим кіпрським компаніям — Group DF Holdings Limited (99,9%) і Group DF International Consulting Limited (0,1%). Власником Group Df Holdings Limited, за даними Кіпрського реєстру юридичних осіб, ще з квітня 2011 року є Фірташ.
Теги: Донбасс, Крым, Фирташ, долги
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