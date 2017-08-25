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Почему курятина в Украине бьет ценовые рекорды
Украинцев, которые после резкого подорожания свинины и говядины могли позволить себе разве что традиционно более дешевую курицу, теперь попали под новый ценовой удар.
За последние дни тушка курицы взлетела в цене сразу на 1,2 грн./кг, до 52, 95 грн./кг, а стоимость филе превысила 80 грн./кг.
С начала же года, по данным Госстата, курятина подорожала почти на 30%. Так, в январе 2017г мясо птицы в отечественной рознице можно было купить по 42 грн./кг.
"Еще несколько месяцев назад мясо птицы в Украине было самым дешевым среди стран Восточной Европы. Но, как показывает наше последнее исследование, сейчас мы едва ли не на первых местах по цене по всем видам курятины - от тушки до крылышек", - рассказал "Стране" глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.
И предупредил: ценовая гонка на мясном рынке только начинается. В ближайшие месяцы продавцы перепишут ценники еще не раз. Причем, подорожает не только курятина, но и свинина с говядиной.
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Куриный забег
Если рост цен на говядину и свинину эксперты списывают на сокращение поголовья крупного рогатого скота и массовый мор животных из-за АЧС, то в случае с птицей этим аргументом не прикроешься.
"По состоянию на начало августа поголовье птицы в Украине, наоборот, выросло, хотя и незначительно - на 1% (до 237,3 млн голов). Для сравнения: стадо КРС за это же время уменьшилось на 1%, а свиней - на целых 8,3%", - отмечает заместитель главы Украинской аграрной партии Денис Марчук.
Сами птицеводы поясняют ценовую гонку повышением себестоимости производства курятины. Рост минимальной зарплаты, повышение тарифов на энергоносители и подорожание кормов, якобы, не оставили птицефабрикам выбора.
Впрочем, Алексей Дорошенко считает этот аргумент сомнительным.
"Зерно, которым кормят птицу, за последний год подорожало на 3-4%, а мясо почему-то - сразу на 30%. И это при том, что птицеводы еще и получили рекордную государственную дотацию: им досталась более половины всех денег, которые заложили в бюджете на программу по животноводству. В прошлом году такого финансирования не было и в помине, а цены так сильно не росли", - недоумевает Дорошенко.
По данным ГФС, за полгода - с января по июнь 2017-го - из государственного бюджета на компенсации аграрным предприятиям выделили 1,9 млрд. грн.
Львиную долю этой суммы действительно получили птицеводы. Так, "Мироновскому хлебопродукту" Юрия Косяка ("Мироновская птицефабрика", "Старинская птицефабрика", "Орель-Лидер" и "Победа новая") досталось 809 млн. грн. Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка получил 142 млн. грн.
"Эти деньги вполне могли бы позволить птицеводам удержать цены за счет собственной маржи. Ведь практически все крупные компании - прибыльные", - говорит Дорошенко.
Его слова подтверждают данные Лондонской фондовой биржи, согласно которым, "Мироновский хлебопродукт", который является крупнейшим производителем курятины в нашей стране, за первое полугодие этого года увеличила чистую прибыль на 89%, до $210 млн. Выручка компании за это же время выросла на 24%, до $600 млн.
Слишком много едим
Дорошенко в открытую говорит о том, что цены на курятину завышают монополисты. "Только почему-то АМКУ этого не видит. Возможно, года через два предоставит обществу свои выводы о сговоре в этой отрасли, а может и не найдет в рекордных ценниках никакого криминала", - иронизирует эксперт.
По его словам, государство само развязало руки крупным производителям, отменив в прошлом году контроль за социально значимыми товарами, в том числе, и мясом. Напомним: в 2016г Кабмин решил не мониторить цены на еду сначала в качестве эксперимента, рассчитывая, что "рынок сам все расставит на свои места", а затем и на постоянной основе.
Денис Марчук также считает, что птицеводы повышают цены не в последнюю очередь за счет высокого спроса на свою продукцию.
Курятина остается самым дешевым видом мяса. Найти свинину или говядину до 100 грн./кг проблематично, а птицы за эти деньги даже сейчас, после подорожания, можно купить почти 2 кг.
А так как благосостояние большинства украинцев не растет, многие в качестве животных белков могут позволить себе исключительно курятину.
Плюс - динамично растет экспорт мяса птицы. За первое полугодие этого года Украина поставила на внешние рынки 147,7 тыс.т, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2016г. Учитывая, что общее производство мяса птицы за полгода составило около 590 тыс. т, получается, что иностранным покупателям досталось четверть всей нашей курятины. А так как в этом году Украина договорилась с ЕС о возобновлении поставок курятины (их приостанавливали из-за птичьего гриппа), по итогам сезона цифры будут еще более впечатляющими.
Глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко уже предупредил, что в сентябре возможно очередное подорожание мяса птицы и яиц. По его словам, наметилась тенденция роста экспорта при сохранении объемов производства.
Денис Марчук считает, что курятина подорожает еще на 5-10%. Такие же цифры называет и Дорошенко. Причем, по его словам, продавцы будут переписывать ценники не только на курятину, но и на другие виды мяса.
"Говядина и свинина также подорожают на 5-10% из-за сокращения поголовья. Если гривна обесценится, как обещают экономисты, возможен рост цен на мясо на 10-17%. Повысить цены еще больше продавцы вряд ли смогут, тогда украинцам дешевле будет есть импортное мясо", считает эксперт.
Если прогнозы экспертов оправдаются, то за килограмм говядины придется выложить до 150 грн., а за свинину - 110-130 грн./кг. Да и стоимость "доступной" курятины, в частности, филе, вплотную приблизится к 100 грн./кг.
Украинцы отреагируют на новые мясные ценники традиционно: станут меньше есть. Причем, если после взлета цен на свинину и говядину люди просто переходили на курятину, то теперь, собственно, и выбирать не из чего, разве что заменить мясо соей или низкопробными консервами.
Источник: strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, курица
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