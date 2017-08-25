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В Сумах ребенок погиб, поранившись на детской площадке: чего не сделали родители, чтобы спасти ребенка

25.08.2017 21:50
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В Сумах ребенок погиб, поранившись на детской площадке: чего не сделали родители, чтобы спасти ребенка

В Сумах 5-летняя девочка заразилась смертельной инфекцией, поранившись на детской площадке. Ребенок мог бы выжить, если бы родители вовремя сделали ему прививку.

5-летняя девочка умерла от столбняка в одной из больниц города Сумы, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на издание Politeka. В сообщении сказано, что девочка играла на детской площадке и поранила ногу. Родители пытались обрабатывать рану самостоятельно, а когда ребенку стало плохо, обратились к врачу. Девочку сразу же направили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Врачи заявляют, что если бы родители сделали вовремя прививку от столбняка своей дочери, ее можно было бы спасти. Однако сделать это им не позволяла вера.

"Если бы ребенок имел прививки соответственно своему возрасту, можно было бы предотвратить это заболевание и, как следствие, смерть", – отметила главный педиатр управления здравоохранения Сумской ОГА Оксана Сташко. 

 



Теги: Донбасс, ребенок, Сумы, прививка
 
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