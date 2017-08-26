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7 вещей в доме, которые вы моете неправильно
Самые простые советы помогут вам сделать уборку менее трудозатратной и более эффективной.
Мытье окон. Не мойте окна в солнечный день! Лучи солнца моментально высушивают моющее средство, и, как бы вы ни старались, разводов на стекле не избежать. Итак, первое условие удачной мойки окон – пасмурный день. Следующий секрет: начните с простого протирания стекол, рам и подоконников. Удалив пыль, вы сможете легко вымыть окно. Для того чтобы стекла блестели, воспользуйтесь тканью с микрофиброй.
Удаление пятен с ковров и мягких обивок. Главная ошибка – нанесение моющих средств или пятновыводителей непосредственно на поверхность ковровых покрытий. Чрезмерное увлажнение поверхности может привести к образованию нового пятна, которое будет сложно вывести. Нанесите средство на тряпку и уже с помощью этой ткани удаляйте пятна с поверхностей ковра или обивки мебели.
Стирка одежды. Самая распространенная ошибка – использование большего количества стирального порошка, чем нужно. Превышенное количества моющего средства не сделает белье чище, а вот на износ ткани повлияет. Внимательно читайте инструкцию, какое количество стирального порошка нужно для эффективной стирки, и тщательно соблюдайте пропорции.
Протирание портативных устройств. Мобильные, планшеты, iPods и другие устройства с жидкокристаллическими экранами быстро становятся липкими от прикосновения к ним пальцами. Вот только протирать такие приборы моющими средствами не надо! Подойдут специальные салфетки для очищения экранов или ткань из микрофибры.
Чистка прорезиненных скатертей и шторочек для душа. Вымыть тряпкой такие вещи сложно. Но не спешите их выбрасывать. Просто забросьте их в стиральную машину, выбрав деликатный режим, вместе с банными полотенцами. Сушите в развешенном виде.
Мытье губок. Стирать губки, которыми вы проводили уборку, нужно обязательно. Но сделать это можно за одну минуту. Именно на столько поместите губки в микроволновку, чтобы они были стерильно чистыми.
Мытье посуды. Совет будет полезен обладательницам посудомоечных машин. Основная ошибка – вы пытаетесь поместить в машину как можно больше посуды. Как результат: вам придется все перемывать. Следите, чтобы посуда не «налезала» друг на друга, иначе вода просто не достигнет половины столовых предметов. Не раскладывайте столовые приборы на верхнем уровне. Ставьте их в специальный контейнер на нижний уровень, где циркуляция воды идет по-другому. Причем размещайте ножи, вилки и ложки рабочей поверхностью вверх. Самую загрязненную посуду ставьте на нижнем уровне ближе к окну подачи воды. Если вы используете для мытья таблетки, загружайте их в дозатор, так они будут медленнее растворяться и лучше вымоют посуду.
Источник: dom.goodhouse.com.ua
Теги: Донбасс, уборка, мытье, стирка
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