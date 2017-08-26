"А ці висячі груди..." Кіноактор розповів, який поганий вигляд має Путін

26.08.2017 09:11

Відомий російський актор Анатолій Пашинін, який вступив на службу до сил АТО, різко розкритикував президента РФ Владіміра Путіна, оцінюючи його, як "гада паскудного".

Про це свідчить інтерв'ю актора Гордону, пише Обозреватель. На думку актора, у Путіна все кричить про неспроможність як чоловіка та індивідуума.

"Не отримав нормальну освіту, не зробив кар'єру навіть у такій скотинячій структурі, як КДБ. Ви бачили його фото з оголеним торсом? Відразу видно, гормональний фон порушений, волосся на грудях немає, а ці висячі груди, я перепрошую, не найбільш породистої жінки? Тіло зліплене аби як - далеко не грецька статуя", - зазначав Пашинін

При цьому популярний актор заявляв, що вся підлість російського президента була абсолютно передбачувана. "Цей карлик не може мене здивувати. Слово "х...йло" мало що про нього говорить. Занадто буква "у" пом'якшує ефект. Я б самі тверді знаки (літера "Ъ" у російській абетці, - Ред.) ставив би при згадці цього гада паскудного", - колоритно резюмував Пашинін.