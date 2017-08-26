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Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности

26.08.2017 11:50
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Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности

Сын президента Украины Алексей Порошенко опровергает, что ездил в Сингапур на стажировку за счет госбюджета.

Об этом он написал под постом журналиста Александра Дубинского в Facebook, передает Страна.

Дубинский написал, что сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств, сославшись на новость издания «Капитал», которое, в свою очередь, ссылается на пресс-службу партии «Солидарность».

«Для тех, кто не верит, что главная черта Петра Алексеевича — это жадность, есть прекрасная новость», — написал журналист.

В комментарии под постом Алексей Порошенко ответил, что это неправда.

"Я сообщаю вам, о том что вы распространили неправдивую информацию, на случай если вы действительно искренне ошиблись, - написал Порошенко-младший. - Отбор проводился сингапурской стороной".

Отметим, что на сайте фонда действительно сказано, что программы финансируются сингапурской стороной. 

Тем временем, в социальных сетях начали бурно реагировать на новость, что сын Порошенко выиграл грант на поездку и стажировку в Сингапуре.

 



Теги: Донбасс, скандал, сын, Порошенко
 
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