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Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
Сын президента Украины Алексей Порошенко опровергает, что ездил в Сингапур на стажировку за счет госбюджета.
Об этом он написал под постом журналиста Александра Дубинского в Facebook, передает Страна.
Дубинский написал, что сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств, сославшись на новость издания «Капитал», которое, в свою очередь, ссылается на пресс-службу партии «Солидарность».
«Для тех, кто не верит, что главная черта Петра Алексеевича — это жадность, есть прекрасная новость», — написал журналист.
В комментарии под постом Алексей Порошенко ответил, что это неправда.
"Я сообщаю вам, о том что вы распространили неправдивую информацию, на случай если вы действительно искренне ошиблись, - написал Порошенко-младший. - Отбор проводился сингапурской стороной".
Отметим, что на сайте фонда действительно сказано, что программы финансируются сингапурской стороной.
Тем временем, в социальных сетях начали бурно реагировать на новость, что сын Порошенко выиграл грант на поездку и стажировку в Сингапуре.
Теги: Донбасс, скандал, сын, Порошенко
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