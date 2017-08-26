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Это был щелчок по носу украинцам
После того, как в СМИ появилась информация о том, что Мария Максакова примет участие в праздничном концерте ко Дню независимости Украины, и не просто примет, а споет гимн, в украинских соцсетях начался очередной ураган возмущения.
Здесь надо сказать, что новость активней всего разгоняли российские СМИ и их "дочерние предприятия" в Украине.
Позже оказалось, что информация о гимне слегка преувеличена. Появились опровержения. В сообщениях говорилось: "Оперная певица, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова действительно будет принимать участие в праздничном концерте на День независимости Украины, однако, вопреки многочисленным слухам, гимн Украины она исполнять не будет", - пишет Лариса Волошина для ДС. - Вместо гимна будет каватина Нормы из оперы Беллини "Норма" и оратория "Слався, Вкраїно", написанная специально ко Дню Независимости композитором Иваном Тараненко. "Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", - пояснила Максакова. Вот и чудненько. Разобрались?
На самом деле, что бы ни говорилось в успокоительных пресс-релизах, Максакова - не просто вдова бывшего депутата Госдумы России. Она сама бывший депутат Государственной Думы VI созыва. До недавнего времени член партии "Единая Россия", она для украинцев навсегда останется российским политиком. Ее имя значится в списках тех, кто голосовал за аннексию Крыма и давал разрешение Владимиру Путину на введение войск в Украину. Такое сложно забыть. А, главное, сложно простить. Во всяком случае, пока Крым аннексирован, а на Донбассе идут бои.
История знает немало примеров, когда граждане страны-агрессора открыто поддерживали страну-жертву. Например, символ немецкого народа и любимая актриса Адольфа Гитлера Марлен Дитрих. Покинув родину, где ей предлагалась головокружительная карьера, фрау Дитрих переехала в США, где всю войну выступала перед американскими солдатами. Выступала как немка, которая понимала, насколько губительной для человечества была война, развязанная Германией. Ее Германия, о чем Дитрих неоднократно говорила. Она поддерживала союзников, оставаясь немецкой актрисой. Вот только до этого Марлен Дитрих не голосовала за аншлюс Австрии. Она даже коллективных писем в поддержку аннексии Судет не подписывала, как это делали российские культурные деятели в 2014 году. Дитрих, в отличие от Максаковой, была последовательна в своем неприятии гитлеризма.
Максакова утверждает, что ее не было в России, когда голосовалось решение о "присоединении Крыма". По ее словам, кто-то воспользовался ее карточкой для голосования. Возможно. Вот только политик - это его позиция, высказанная публично. Нет заявления - нет возражения. Мария Максакова, вплоть до своего бегства из России в 2016 году, никак не выражала свое несогласие с действиями российского государства. Я сейчас не упрекаю. Я констатирую факт. Для украинцев эта оперная дива в первую очередь ассоциируется с российской политикой. Поэтому ее присутствие на политическом мероприятии - Дне независимости - воспринимается столь болезненно.
Мне искренне жаль Максакову, которая сейчас пытается искупить свое малодушие. Я даже могу поверить, что она сожалеет о том, что ее Россия переломала судьбы стольких украинцев, а сегодня готовится пожертвовать будущим всех россиян ради безумной идеи возрождения империи. После восстановления целостности Украины выступление российского политика на Майдане Независимости в Киеве со словами "Слава Украине" могло бы быть расценено в качестве официального извинения. Что-то вроде молящегося Папы Римского или стоящего на коленях главы немецкого государства, просящего от имени всей Германии прощения за причиненные страдания. Политический жест - раскаяние действующего политика - показывает, что уроки выучены, выводы сделаны, а вчерашний агрессор искренне раскаивается в содеянном и готов понести наказание. Но все это возможно только после того, как правда восторжествовала. После победы добра над злом.
Тот, кто предложил Максаковой спеть на дне рождения страны, скорее всего, задумывал щелкнуть по носу Российскую Федерацию. Мол, смотрите, ваш экс-депутат уже запел "Слава Украине". Вы следующие на очереди. Но, помимо троллинга, в мире существует еще такт и понимание момента, о которых организаторы, похоже, забыли. Праздничные мероприятия будут смотреть не только в Кремле, но в первую очередь по всей Украине. Война не закончена. Поэтому политик, имеющий отношение к началу военной агрессии, завершающий официальный концерт по случаю национального праздника страны-жертвы - это щелчок по носу украинцам. Напоминание о том, что виновные до сих пор остаются безнаказанными. Намек, который вряд ли хотели делать организаторы концерта.
Лариса Волошина (obozrevatel.com)
Теги: Донбасс, депутат, День Независимости, гимн
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