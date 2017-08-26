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Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність
26.08.2017 15:37
В центрі Любліна недалеко від площі Леха Качинського троє поляків побили 23-річну українку. Нападники били і штовхали дівчину саме у зв'язку з її національністю.
Про це заявила спікер люблінської поліції Рената Лащска-Русек, повідомляє TVN24.
Повідомляється, що українка разом з подругами йшла додому і зустріла на своєму шляху компанію поляків – двох чоловіків і жінку.
За словами Лащскої-Русек, поляки напали на дівчину після виниклої словесної перепалки.
"Дії нападників були спрямовані на застосування насильства по відношенню до людини через її громадянство", – заявили в люблінській поліції.
Додамо, що нападникам загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.
Теги: Донбасс, Польша, Украинка, полиция
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