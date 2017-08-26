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Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність

26.08.2017 15:37
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Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність

В центрі Любліна недалеко від площі Леха Качинського троє поляків побили 23-річну українку. Нападники били і штовхали дівчину саме у зв'язку з її національністю.

Про це заявила спікер люблінської поліції Рената Лащска-Русек, повідомляє TVN24.

Повідомляється, що українка разом з подругами йшла додому і зустріла на своєму шляху компанію поляків – двох чоловіків і жінку.

За словами Лащскої-Русек, поляки напали на дівчину після виниклої словесної перепалки.

"Дії нападників були спрямовані на застосування насильства по відношенню до людини через її громадянство", – заявили в люблінській поліції.

Додамо, що нападникам загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

 





Теги: Донбасс, Польша, Украинка, полиция
 
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