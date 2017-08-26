Онук Ади Роговцевої став героєм святкового параду на Хрещатику

26.08.2017 21:47

Українські і світові ЗМІ звернули увагу на хлопчика, що салютував у формі у VIP-секторі під час параду з нагоди Дня незалежності у четвер, 24 серпня. Ним виявився Матвій Скляренко — онук акторки, Героя України Ади Роговцевої.

Про це повідомила користувач соцмереж під ніком Мар’яша Лексі на своїй сторінці у Facebook, яка побачила світлину Матвія у ЗМІ.

За її словами, вона саме везе із зони АТО для хлопчика подарунки від бійців, які він просив.

«Ну що тепер можна казати, бо наш Матвій на всіх сторінках у всіх іноземних виданнях, і на всіх іноземних каналах! І дуже багато питають чи дитина сирота, хтось придумує, що дід ваєвал! Це наш Матвій! Його форма нова, куплена на його прохання, так як ця дитина українських героїв, патріотів обожнює і поважає більше ніж різні мультяшні образи!», — написала вона.

І додає, що онук Ади Роговцевої «обожнює козаків, з шаблями мало що не спить».

«Знайомтесь Матвій Скляренко! Батько якого стояв під львівською брамою у гарячі часи лютого, а мама прибирала в Українському домі після «Беркуту», про «передок», де була вона вже мовчу, і це при тому що вони люди театральної професії! Про його геніальну бабусю взагалі слів немає! Приймай Україно, мій герой — Матвій Олексійович! Майбутній генерал ЗСУ!», — зазначає Мар’яша Лексі.

Источник: pl.com.ua