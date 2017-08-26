Россия беснуется, Украина гордится: что показал военный парад-2017

26.08.2017 17:55

Колумнист издания "ГОРДОН" Евгений Кузьменко рассуждает, как изменилась Украина за последние три с половиной года, зачем нужно проводить военные парады в День Независимости и почему украинскому обществу стало безразлично, что говорят об этом российские пропагандисты.

Украинский Facebook полон восхищения парадом в честь Дня Независимости. Люди радуются каждой детали: и военные красивые; и техника нравится; ну, и союзники молодцы, что приняли участие. Смотришь – и понимаешь, что мир поддерживает Украину в борьбе с Путиным!

Народ радуется – а я размышляю над тем, как же все-таки мы все изменились за эти три с половиной года. Какой гигантский шаг смогли сделать – прежде всего в нашем сознании. И этот парад – подходящая временная засечка для того, чтобы замерить нынешние настроения в обществе. Замерить – и сравнить с такими же засечками из предыдущих лет.

Помню 2014 год, горячее обсуждение целесообразности военного парада. Я как раз брал интервью у группы бойцов, только что приехавших в Киев на побывку из зоны АТО. Зашли в кафе, заказали пива – и очень скоро разгорелся спор – да такой яростный, что официант поглядывал на облаченных в камуфляж клиентов с ощутимой опаской:

– Леша, ну ты же не восторженный мальчик, объясни мне: ну на фига?! Деньги нужны, оружие, амуниция, жратва; волонтеры захекались все это возить – и тут наши у...баны задумали проводить парад! Для кого? Для тыловых? Чтобы булки не дрожали?

– Валера, для всех парад. Для всех. Чтобы жены наши могли детям показать: смотри, малой, где твой папа и за что он бьется. Чтобы люди понимали, для кого они деньги волонтерам отдают. Да ну, Валер, дня поднятия боевого духа, наконец! Парады во все времена показывали, что армия на страже! И народу сейчас это нужно, понимаешь?

– Я вот что понимаю: на этот парад потратят в прямом смысле этого слова броники, кевлар, селоксы. Тут все будут щеки надувать – а там конкретные ребята погибнут! Что, нет?

– Валера, есть вещи основные, главные! Для ребенка – мама; для футболиста – мяч; вот для воюющей страны – парад. Должен быть парад! Не с помпой, без имперской пропаганды, как у этих козлов. Наш парад, душевный, понимаешь?..

Со дня того разговора прошло три года. Все хорошо помнят, почему Валера был против парада; более, того, с пониманием относятся к той его точке зрения. Но, кажется, ни у кого больше не возникает вопросов о том, стоит ли проводить парад. Конечно, стоит. Ибо все, что цементом скрепляет украинское общество, – бесценно. И парад – в том числе.

А что скажете об участии в нынешнем военном параде представителей дружественных стран? С легкостью могу себе представить, какую волну опасений вызвали бы эти лица в 2014-м. Причем не только в День Независимости – когда и где угодно.

Интернет-форумы и социальные сети надрывались бы от тревоги:

– Этого и следовало ожидать: российские СМИ сразу ухватились за эту тему! Пишут, что в Киеве объявились заокеанские хозяева бандеровской хунты!

– Ну зачем надо было звать на парад натовцев? Теперь Киселев скажет, что в войне на стороне Украины участвует натовская военщина!

– Это недальновидно! Российская пропаганда пытается убедить народ, что против "ДНР" и "ЛНР" воюют натовские наемники – и тут у нас по Крещатику идут негры! Выходит, мы сами льем воду на мельницу врага! Как после этого российский зритель поверит в обратное?

...Но на календаре – не 2014-й, а 2017 год. И нынешнему украинскому обществу глубоко фиолетово, что там скажет Соловьев и о чем напишет "Комсомольская правда". Отчасти – потому, что глупо переживать за реакцию государства, убившего более 10 тысяч твоих соотечественников. Отчасти – оттого, что смотрим мы теперь совсем в другую сторону. И все эти язвительные заголовки – "Глава Пентагона принимает парад ко Дню Независимости Украины" или "Парад зависимости: По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО" – не вызывают ничего, кроме ироничной улыбки. А то и полнейшего равнодушия.

И знаете почему? Потому что мы изменились, а они – нет. И расстояние между нами увеличивается. Наш поезд движется навстречу совсем другой цивилизации. И злой этот лай затихает где-то вдали. Нам стало все равно, о чем там лают эти злые псы. Важно лишь следить за тем, чтобы не укусили.

И за осознание этой происшедшей с нами метаморфозы – спасибо военному параду ко Дню Независимости Украины.

Источник: gordonua.com