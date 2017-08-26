- 7 вещей в доме, которые вы моете неправильно17:30
- Ветер перемен: чего ждать украинским работникам в Польше16:51
- Чоловiк ось уже 17 рокiв успiшно вирощує фундук 16:30
- В Харьковской области подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту16:13
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- России будет не до того: политик озвучил оптимистический прогноз по возвращению Крыма и Донбасса15:14
- Скромный чиновник Госпродпотребслужбы купил квартиру при убытке в 1,3 миллиона гривен13:50
- Мовознавець: Порошенко не зробив жодного жесту допомоги українській мові13:14
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности11:50
Россия беснуется, Украина гордится: что показал военный парад-2017
Колумнист издания "ГОРДОН" Евгений Кузьменко рассуждает, как изменилась Украина за последние три с половиной года, зачем нужно проводить военные парады в День Независимости и почему украинскому обществу стало безразлично, что говорят об этом российские пропагандисты.
Украинский Facebook полон восхищения парадом в честь Дня Независимости. Люди радуются каждой детали: и военные красивые; и техника нравится; ну, и союзники молодцы, что приняли участие. Смотришь – и понимаешь, что мир поддерживает Украину в борьбе с Путиным!
Народ радуется – а я размышляю над тем, как же все-таки мы все изменились за эти три с половиной года. Какой гигантский шаг смогли сделать – прежде всего в нашем сознании. И этот парад – подходящая временная засечка для того, чтобы замерить нынешние настроения в обществе. Замерить – и сравнить с такими же засечками из предыдущих лет.
Помню 2014 год, горячее обсуждение целесообразности военного парада. Я как раз брал интервью у группы бойцов, только что приехавших в Киев на побывку из зоны АТО. Зашли в кафе, заказали пива – и очень скоро разгорелся спор – да такой яростный, что официант поглядывал на облаченных в камуфляж клиентов с ощутимой опаской:
– Леша, ну ты же не восторженный мальчик, объясни мне: ну на фига?! Деньги нужны, оружие, амуниция, жратва; волонтеры захекались все это возить – и тут наши у...баны задумали проводить парад! Для кого? Для тыловых? Чтобы булки не дрожали?
– Валера, для всех парад. Для всех. Чтобы жены наши могли детям показать: смотри, малой, где твой папа и за что он бьется. Чтобы люди понимали, для кого они деньги волонтерам отдают. Да ну, Валер, дня поднятия боевого духа, наконец! Парады во все времена показывали, что армия на страже! И народу сейчас это нужно, понимаешь?
– Я вот что понимаю: на этот парад потратят в прямом смысле этого слова броники, кевлар, селоксы. Тут все будут щеки надувать – а там конкретные ребята погибнут! Что, нет?
– Валера, есть вещи основные, главные! Для ребенка – мама; для футболиста – мяч; вот для воюющей страны – парад. Должен быть парад! Не с помпой, без имперской пропаганды, как у этих козлов. Наш парад, душевный, понимаешь?..
Со дня того разговора прошло три года. Все хорошо помнят, почему Валера был против парада; более, того, с пониманием относятся к той его точке зрения. Но, кажется, ни у кого больше не возникает вопросов о том, стоит ли проводить парад. Конечно, стоит. Ибо все, что цементом скрепляет украинское общество, – бесценно. И парад – в том числе.
А что скажете об участии в нынешнем военном параде представителей дружественных стран? С легкостью могу себе представить, какую волну опасений вызвали бы эти лица в 2014-м. Причем не только в День Независимости – когда и где угодно.
Интернет-форумы и социальные сети надрывались бы от тревоги:
– Этого и следовало ожидать: российские СМИ сразу ухватились за эту тему! Пишут, что в Киеве объявились заокеанские хозяева бандеровской хунты!
– Ну зачем надо было звать на парад натовцев? Теперь Киселев скажет, что в войне на стороне Украины участвует натовская военщина!
– Это недальновидно! Российская пропаганда пытается убедить народ, что против "ДНР" и "ЛНР" воюют натовские наемники – и тут у нас по Крещатику идут негры! Выходит, мы сами льем воду на мельницу врага! Как после этого российский зритель поверит в обратное?
...Но на календаре – не 2014-й, а 2017 год. И нынешнему украинскому обществу глубоко фиолетово, что там скажет Соловьев и о чем напишет "Комсомольская правда". Отчасти – потому, что глупо переживать за реакцию государства, убившего более 10 тысяч твоих соотечественников. Отчасти – оттого, что смотрим мы теперь совсем в другую сторону. И все эти язвительные заголовки – "Глава Пентагона принимает парад ко Дню Независимости Украины" или "Парад зависимости: По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО" – не вызывают ничего, кроме ироничной улыбки. А то и полнейшего равнодушия.
И знаете почему? Потому что мы изменились, а они – нет. И расстояние между нами увеличивается. Наш поезд движется навстречу совсем другой цивилизации. И злой этот лай затихает где-то вдали. Нам стало все равно, о чем там лают эти злые псы. Важно лишь следить за тем, чтобы не укусили.
И за осознание этой происшедшей с нами метаморфозы – спасибо военному параду ко Дню Независимости Украины.
Источник: gordonua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, парад
- У этих "фашистов" еврей может стать премьером, а у нас евреи не пройдут - известный журналист о национальном вопросе
- Сегодня Международный день прав человека. Порошенко сделал заявление
- Европа под прицелом, или Кого еще Россия бить будет
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Никакой определённости! Янукович хочет в Европу, а Кабмин - в Россию
- Палкин: То, что есть сейчас, несравнимо с тем, что может дать объединенный чемпионат
- Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы15:52
- В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ20:11
- В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые» 19:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
- В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ16:10
- Изменены правила пересечения линии разграничения15:53
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко13:37
- Росія має вивести свої війська з Донбасу - Волкер11:30
- Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...22:29
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- 7 вещей в доме, которые вы моете неправильно17:30
- Ученые сделали удивительное открытие о китах17:06
- Ветер перемен: чего ждать украинским работникам в Польше16:51
- Чоловiк ось уже 17 рокiв успiшно вирощує фундук 16:30
- В Харьковской области подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту16:13
- Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы15:52
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- России будет не до того: политик озвучил оптимистический прогноз по возвращению Крыма и Донбасса15:14
- Выдающийся инженер расчленил журналистку в субмарине. История скандинавского триллера, который состоялся в реальности14:50
- Почему от регулярных тренировок не уходит вес? — объясняет фитнес-тренер 14:32
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте12:07
- Какое время является лучшим для дневного сна11:12
- Мы взрастили монстров, а они превратили нас в рабов09:26
- Де в Україні найдешевше коштує зібрати "шкільний рюкзак" 08:54
- Що варто їсти, щоб не впасти у депресію після відпустки 08:30
- Симптоми, які свідчать про те, що ви ось-ось заснете за кермом 08:10
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко