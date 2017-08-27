1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой

27.08.2017 08:52

Большинство нынешних украинских политиков в 1991 году делали карьеру в бизнесе, а о появлении нового государства Украина узнали из радио- и теленовостей. Правда, есть и исключения.

На авансцене украинской политики почти не осталось людей, которые в августе 1991 года голосовали за Акт провозглашения независимости.

Уже нет с нами Вадима Гетьмана, Вячеслава Чорновила, Александра Емца, Ивана Плюща, Леся Танюка.

Степан Хмара, Виталий Масол, Левко Лукьяненко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и десятки других исторических фигур отошли от активной политической жизни.

Зато те, кто руководит страной сейчас, первое утро независимости в подавляющем большинстве встретили людьми далекими от политики. Кто-то только закончил среднюю школу и готовился стать студентом, другой получил направление на работу и принялся укреплять мощь союзного оборонного комплекса, третий направлялся в Польшу и Турцию за дефицитным товаром, а другие уже познали азы первоначального накопления капитала, заработав первый миллион долларов…

Лишь единицы из них могут рассказать, что предшествовало историческому голосованию 24 августа 1991 года и как этот день перешел через их политическую судьбу.

Чем нынешние политические лидеры занимались в 1991-м – в год появления на карте мира независимого Украинского Государства?

Как встретили известие о крахе Советского Союза?

Каким видели свою жизнь и догадывались ли, что через годы и десятилетия будут вершить судьбу новой страны?

Официальная биография политика не всегда прямо отражает то, о чем он сам рассказывает в интервью. Практически вся нынешняя элита страны вышла из бизнеса в бурных 1990-х, поэтому попытки клиента ответить на вопрос про этот период жизни, связанный с первоначальным накоплением капитала, часто создает немалые хлопоты для пиарщиков и политтехнологов. Тем интереснее.

Петр Порошенко уже был женат на Марине

25-летний Петр Порошенко, аспирант кафедры международных экономических отношений Киевского университета им. Тараса Шевченко, в 1991-м заработал свой первый миллион долларов.

Параллельно с учебой в аспирантуре, нынешний глава государства работал заместителем гендиректора Объединения малых предприятий и предпринимателей Республика и возглавлял АО Биржевой дом Украина. Первый миллион долларов Порошенко, по его же словам, заработал на торговле специями.

– В 1991 году мы закупили 4% мирового производства черного перца, так как просчитали, что цены на перец идут вверх. Потом мы 70% этих закупок перепродали на западных рынках, – вспоминает он.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 1991 году с отличием окончил специализированную англоязычную школу в родных Черновцах и поступил в местный университет на специальность правоведение. В том же году вместе с товарищами он приобрел автомобиль ВАЗ, на котором вечерами подрабатывал таксистом.

Его большая карьера в бизнесе начнется через год, когда Яценюк станет совладельцем и руководителем юридической компании “Юрек-ЛТД”.

А вот лидер Свободы Олег Тягнибок в 1991 году уже активно занимался общественной деятельностью. Ранее, летом 1990-го, он демобилизовался. Восстановился на учебе во Львовском мединституте. Начал активную общественную деятельность в Студенческом Братстве мединститута.

В марте 1990 года Олег Тягнибок с собратьями из Студенческого Братства организовали пикеты перед институтами, призывая к общеукраинской забастовке. А уже в октябре 1990 года, был одним из организаторов и участником акции Революция на граните.

– Известие о путче ГКЧП в Москве настигла нас в Запорожье. Мы поняли, что время пришло, – вспоминает Олег Тягнибок, которому тогда было 22 года. – Поэтому срочно выехали во Львов, готовились к захвату железнодорожного вокзала, почты и других административных зданий. А 24 августа были в Карпатах, где были расположены воспитательные лагеря. И именно там до нас долетела весть о голосовании Верховной Рады. Радости не было предела.

Юлия Тимошенко стартовала в топливном бизнесе

Для Юлии Тимошенко 1991-й также имел огромное значение: 30-летняя Юлия Владимировна именно стартовала в большом топливном бизнесе.

В конце 1980-х Юлия Тимошенко и ее муж Александр под эгидой Днепропетровского обкома комсомола создали молодежный центр Терминал.

А в 1991-м супруги учредили корпорацию Украинский бензин, которая снабжала российскую нефть на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Сначала была коммерческим, а впоследствии стала и генеральным директором компании, на базе которой через пару лет появилась легендарная корпорация Единые энергетические системы Украины.

Олег Ляшко переехал в столицу

18-летний Олег Ляшко в 1991 году покидает родную Черниговщину и начинает работу внештатным корреспондентом. Впоследствии заведовал отделом редакции газеты Киевского обкома комсомола Молодая гвардия.

Мы не нашли архивных публикаций авторства Олега Ляшко, однако, вероятно, что будущий лидер радикалов больше тяготел к экономической тематике, потому что уже через год он станет редактором экономического издания.

Виталий Кличко в начале своей боксерской карьеры в 1990-х

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что день, когда провозгласили независимость Украины в 1991 году помнит очень хорошо.

– Я был в Венгрии на соревнованиях. Это было несколько дней после путча. Все переживали, какая ситуация будет с властью. Помню, нам даже предлагали остаться в Венгрии, но мы вернулись в Украину, – объясняет Кличко.

– В то время были разговоры о независимости, но тогда я еще не чувствовал насколько это важно. Это был переходный период от Советского Союза к независимости Украины. Я тогда еще был мальчиком (в 1991 году Виталию Кличко тогда было 20, он занимался боксом и учился на первом курсе Переяслав-Хмельницкого педагогического института по специальности преподаватель физического воспитания. – Ред.) Но уже был уверен, что это важный шаг, который должны сделать украинцы. Мои родители участвовали тогда в референдуме, – информирует мэр Киева.

У главы СНБО Александра Турчинова в 1991 году уже был значительный опыт партийной работы: в течение двух лет занимал должность секретаря райкома, а позже заведующего отделом пропаганды Днепропетровского обкома комсомола.

В 1990-м он создал с компаньонами и возглавил Всеукраинское отделения информационного агентства ИМА-Пресс, которое издавало книги и газеты.

А в 1991 году Турчинов возглавил им же созданный Институт международных отношений, экономики, политики и права.

За год начнется взлет его карьеры в независимой Украине – он станет руководителем экономического комитета Днепропетровской облгосадминистрации, а позже – советником по экономическим вопросам премьер-министра Леонида Кучмы.

Спикер парламента Андрей Парубий (второй слева на фото ниже) уже тогда занимался политической деятельностью, ведь в 1990-м 20-летний Парубий уже был депутатом Львовского областного совета. Параллельно занимался в детско-юношеской организации Наследие. Интересно, что нынешний председатель Верховной Рады Украины с 1991 по 2004 годы находился в одной партии с Олегом Тягнибоком – СНПУ, теперь Свобода.

Председатель фракции Самопомощь в парламенте Олег Березюкрассказал, что в 1991 году учился на третьем курсе медуниверситета, имел небольшой фольклорный коллектив. Ему шел 21 год.

– В это время (август 1991 года. – Ред.) мы были в Чикаго с выступлением. Помню, проснулся, увидел этот путч, дела, которые происходили в Советском Союзе… Было очень страшно. Далеко от родной земли, родственников… Тогдашняя власть была пережитком коммунизма, но вместе с тем были также мощные политики, которые отстаивали национальную идею.

Для нас были кумирами Вячеслав Чорновил, Игорь Юхновский – это столбы политики. Когда была приняла декларация о суверенитете – это была большая радость, облегчение, я бы сказал. Помню, ко мне подошла журналистка из газеты Chicago Sun-Times, спросила мои впечатления.

Я ответил:

– Все-таки переживаю, ведь Советский Союз еще не исчез, он еще существует, как раненый зверь, и может очень навредить тем республикам (государствам), которые сегодня рождаются.

Когда принималась декларация, и надо было провозгласить референдум – это было определенное разочарование. Зачем референдум? Нам нужно провозглашать независимость! Была тревога до референдума. Или сделаем, или не сделаем? Но это произошло, – рассказывает Березюк.

Он говорит, что в то время не думал, что станет политиком.

– Оно как-то все произошло естественно. Это теперь я понимаю, что политика – метафизический процесс, чтобы стать профессионалом, нужно приобретать опыт в течение всей жизни, – комментирует Олег Березюк.

Август 1991 года был знаковым и для 25-летнего Валентина Наливайченко. Именно тогда он получил предложение стать “чекистом” и приглашение на обучение в Институте разведки им. Андропова КГБ СССР. Накануне он год проработал преподавателем русского языка для иностранных студентов в Киевском инженерно-строительном институте. Предложение учиться в Москве Наливайченко принял, но полного образования КГБиста так и не получил – в феврале 1994 года он написал рапорт об отчислении.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 1991 год встретил на Ровенском заводе им. 60-летия Октября в должности инженера-технолога. А летом этого же года его повысили – 26-летний Луценко становится начальником технического цеха, а впоследствии – главным конструктором завода Газотрон.

Другой глава правоохранительного ведомства министр внутренних дел Арсен Аваков в 1991 году также вряд ли думал о политическом будущем. И, в отличие от Луценко, с обретением независимости он выбрал путь бизнесмена. До 1990 года Аваков работал инженером в научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове. В том же году основал и возглавил одно из первых акционерных обществ в Украине – АО Ивестор. В бурном 1991-м году Аваков создавал свое второе предприятие – коммерческий банк “Базис”, который просуществовал до 2012 года.

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив до августовского путча на протяжении десяти лет делал карьеру комсомольского функционера. В частности, до 1990 года возглавлял комитет комсомола ЛГУ, а в областном комитете комсомола заведовал организационным отделом и отделом научной и студенческой молодежи. Также входил в ревизионную комиссию ЦК ЛКСМУ.

В 1990-1991 годах заведовал сектором Львовского областного штаба студенческих отрядов. Тогда же ознакомился с комсомольскими функционерами Сергеем Тигипко и Александром Шлапаком, которые впоследствии будут руководить Приватбанком. С провозглашением независимости Степан Кубив был заместителем директора по научно-техническому творчеству и новым формам хозяйствования, а затем и возглавил Львовское областное молодежное научно-экономического объединения Студенческий Львов.

Главе Львова Андрею Садовому в августе 1991-го уже исполнилось 23 года. В то время он работал регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры производственного объединения Львовприбор. В 1993 году Садовой вместе с журналистами Александром Кривенко и Игорем Копистинским основали во Львове радиостанцию Люкс. К общественной и политической деятельности он обратился лишь в 1997 году, когда основал и возглавил общественную организацию Институт развития города.

Источник: fakty.ictv.ua