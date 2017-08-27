Нужно принять решение: российский политик рассказал, что Украине сделать для возврата Крыма

27.08.2017 17:34

Бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Константин Боровой не увидел твердого решения в Украине относительно того, нужно ли возвращать оккупированный Крым.

Об этом он сообщил в интервью изданию Politeka.

И после этого, говорит Боровой, необходимо начинать активную дипломатическую работу.

Также он отметил, что встречался с лидерами гражданских организаций, которые, занимались блокадой Крыма.

"Потом был в Москве и Соединенных Штатах, услышал, как СБУ говорит, что это все ФСБ. Якобы так хотят нанести ущерб Украине, эти общественники. Что вся эта блокада Крыма не выгодна Украине", - говорит Боровой.

"Поэтому, сначала надо принять решение и затем действовать. Это уже вопрос к дипломатам и военным — как действовать, в какой последовательности", - добавил он.