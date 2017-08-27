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"Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев
Партия "Оппозиционный блок" системно "обманывает" избирателей и потому теряет их поддержку. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев в прямом эфире на телеканале NewsOne.
"Была развернута огромная информационная компания по очернению Рабиновича и с сообщениями о развале партии "За життя". Могу сказать, что это было выгодно всего только двум: власти, потому что мы динамично растущая партия, и "Оппозиционному блоку", потому что все давно понимают, что он далеко не оппозиционный, он стремительно теряет поддержку избирателей. Причина кроется в том, что "Оппоблок" системно обманывает избирателей. Они сдали все ветви власти президенту. При помощи их голосов прошла судебная реформа, приняты законы по правоохранительным органам, они голосовали за реструктуризацию нашей задолженности перед международными кредиторами. Это была основная задача Яресько — сдать нас в налоговое рабство МВФ на долгие годы", - заявил Мураев.
По мнению политика, реструктуризация этого долга настолько невыгодна Украине, что если экономика страны будет расти до 2040 больше, чем на 3%, то за 3 млрд долларов придется заплатить от 25 до 70 млрд долларов.
"Если мы дорастем до уровня роста экономики в 2013 году, мы заплатим за эти 3 миллиарда до 70. Вдумайтесь, за что проголосовал в Верховной Раде "Оппозиционный блок"! Сейчас мы видим также, что "Оппоблок" проголосовал за то, что без решения суда у людей будут за долги ЖКХ, списывать с банковских карточек деньги. Подняли тарифы за три года до немыслимых цен, что люди теперь не могут в полном объеме оплатить по услугам, так теперь еще и деньги людей без суда будут забирать", - заявил Мураев.
Народный депутат также напомнил, что Украина является парламентской республикой, и именно Верховная рада формирует Кабинет министров, однако действующее правительство не может "решить вопросы, которые заботят избирателей".
"Мы живем в парламентско-президентской республике. Парламент, по закону, самый важный орган, который формирует правительство. На деле мы видим, что отработать с правительством невозможно ни один вопрос. Либо члены Кабинета министров при поддержке парламента обслуживают президента и провластные партии, либо обслуживают Госдеп или МВФ. Невозможно добиться ни одного ответа и решить вопросы, которые заботят наших избирателей!", - резюмировал он.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, потеря, избиратели, Оппозиционный блок
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