Почему Украина вечно отстает – историк назвал несколько причин

27.08.2017 15:55

После распада СССР в Украине были неплохие условия для старта. К сожалению, после 26 лет независимости, страна не оправдывает возложенных на нее надежд, Украина продолжает отставать.

Об этом пишет историк и публицист Ярослав Грицак в блоге для издания «Новое время».

Так, одной из причин, почему Украина не может быстро развиваться, являются ее размеры и разнообразие.

Он напоминает, есть информация, что в 1991 году в окружении Бориса Ельцина обсуждалось, что делать с Украиной. Стратегия была такая – Украину нужно отпустить, через некоторое время страна «как нежизнеспособное образование сама приползет на коленях».

«В 2000-х Путин лишь повторил то, о чем говорили российские демократы в 1990-х. И не только российские. Ежи Гедройц, автор восточной доктрины демократической Польши и страстный поклонник Украины, сомневался, выстоит ли страна к востоку от Днепра. На моей родной Галиции была еще более радикальная версия: Украина не до Днепра, а до Збруча», – пишет Грицак.

Правда он подчеркивает, что Украина уже доказала свою жизнеспособность. Причем сделала это трижды – пережив кризиса в 1994 и 2004 и 2014 годах.

Еще одна причина – наследие коммунизма.

«Если хочешь быть успешным и богатым, не имей в своем прошлом коммунизм или имей его как можно меньше. Именно в этом следует искать преимущества Польши или балтийских стран. Польша никогда не была настолько изолирована и провинциализована, как советская Украина», – объясняет Грицак.