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В Украине рассказали, как скандалы внутри страны ослабляют ее позиции в мире
Эксперт-международник Андрей Бузаров обратил внимание на то, что внутренние международные скандалы, которые касаются Украины, ослабляют позицию Киева на международной арене.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
К указанным скандалам эксперт отнес якобы вмешательство Украины в президентские выборы в США, информация о возможной поставке ракетных двигателей в КНДР, а даже отстранение от участия в политике Михеила Саакашвили.
"Хотят они этого или не хотят, инициаторы скандалов, но вот такая ситуация происходит. Это подогревает общественно-политическую ситуацию внутри Украины", - отметил Бузаров.
Также он считает, что США не будут проводить какое-либо существенное расследование в отношении Украины, а РФ не станет активизировать конфликт на Донбассе, поскольку Вашингтон и Москва на данный момент сосредоточены на своих внутренних проблемах.
Теги: Украина, Донбасс, мир, скандал
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