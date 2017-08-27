Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине рассказали, как скандалы внутри страны ослабляют ее позиции в мире

27.08.2017 07:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине рассказали, как скандалы внутри страны ослабляют ее позиции в мире

Эксперт-международник Андрей Бузаров обратил внимание на то, что внутренние международные скандалы, которые касаются Украины, ослабляют позицию Киева на международной арене.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

К указанным скандалам эксперт отнес якобы вмешательство Украины в президентские выборы в США, информация о возможной поставке ракетных двигателей в КНДР, а даже отстранение от участия в политике Михеила Саакашвили.

"Хотят они этого или не хотят, инициаторы скандалов, но вот такая ситуация происходит. Это подогревает общественно-политическую ситуацию внутри Украины", - отметил Бузаров.

Также он считает, что США не будут проводить какое-либо существенное расследование в отношении Украины, а РФ не станет активизировать конфликт на Донбассе, поскольку Вашингтон и Москва на данный момент сосредоточены на своих внутренних проблемах.

 



Теги: Украина, Донбасс, мир, скандал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх