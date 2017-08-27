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За ранение журналиста на учениях в Кривом Роге должностным чинам Минобороны грозит срок, - НСЖУ
Должностным лицам Министерства обороны, по вине которых произошел несчастный случай с оператором из Кривого Рога, грозит тюремный срок.
Национальный союз журналистов Украины стал на защиту прав и интересов оператора Вячеслава Волка. Военная прокуратура рассмотрела заявление НСЖУ о преступлении со стороны должностных лиц Министерства обороны Украины и открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК. Об этом сообщил секретарь НСЖУ Валерий Макеев.
Он рассказал всю хронологию действий Союза журналистов, чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию, заложником которой стал оператор интернет-портала "Первый Криворожский" Вячеслав Волк.
Напомним, что 6 июля 2017, во время проведения военных учений в исполнительном комитете Саксаганского совета Кривого Рога, был тяжело ранен журналист "Первого Криворожского" Вячеслав Волк. Сейчас Слава находится в стабильно тяжелом состоянии: тетраплегия (паралич). В комплексе с искусственной вентиляцией легких.
12 июля 2017 Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к Министерству Обороны Украины (МОУ) и Министерству здравоохранения с заявлениями, относительно проведения служебного расследования и обеспечения лечения, в том числе, за границей.
12 июля 2017 НСЖУ обратилась с заявлением о преступлении также и в Генеральную прокуратуру Украины.
19 июля 2017 года, в НСЖУ пришел ответ от Минобороны, что "фактический преступник" - который выстрелил, уже установлен. Ведется следствие.
Письмо, кроме того, содержало ссылки на то, что, мол, трагедия произошла по инициативе самого журналиста, который "повелся" на предложения гражданского лица осуществить определенные показательные действия. А в планах МОУ такого рода "учений" вообще не было запланировано. Тем не менее, присутствующие на учениях служащие МОУ выразили семье соболезнование и оказали материальную помощь. Видеозапись событий и свидетельства очевидцев указывали на то, что журналист добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности во время официальных учений подразделений Минобороны Украины.
НСЖУ обжаловало формальный характер ответа. И привлекло внимание общественности к попыткам определенных чиновников МОУ скрыть фактические обстоятельства дела.
16 августа 2017 министр обороны Украины Степан Полторак лично встретился с Инной Волк - женой раненого оператора, выразил свои соболезнования, извинился за действия подчиненных и предложил организацию квалифицированной медицинской помощи силами медиков МОУ.
18 августа 2017 был проведен совместный консилиум врачей больницы им. Мечникова (г. Днепр) и военных медиков МОУ о состоянии Вячеслава Волка и планировании его дальнейшего лечения. По результатам совещания медиков, было предложено семье продолжить лечение в военном госпитале Министерства обороны Украины во Львове.
22 августа 2017 семья раненого журналиста предоставила свое согласие на дальнейшее лечение Вячеслава во Львове, проведении там операции на позвоночнике и его стабилизации. Однако "запустить" легкие пострадавшему там не смогут.
Семья продолжает собирать средства (стоимость лечения около 400 000 долларов США) для лечения журналиста "Первого Криворожского" в израильской клинике "Шиба".
23 августа 2017 НСЖУ получило письмо от военной прокуратуры Криворожского гарнизона Южного региона Украины об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 425 УК "Небрежное отношение к военной службе", которое предусматривает наказание от 5 до 7 лет за "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого состояния, кроме военного".
"Сейчас, неизвестно также, предъявлено кому-либо из военных должностных лиц "подозрение" в совершении преступления по ч. 3 ст. 425. С учетом того обстоятельства, что с момента трагического события прошло уже более 50 дней, а должностные лица МОУ сначала возлагали всю вину на определенное гражданское лицо, "странным образом приглашенным минобороны на проведение учений в качестве инструктора (который и совершил роковой выстрел), "дело", достаточно легко (если не будет соответствующего давления общественности) могут и закрыть. Мол, "ошибочка вышла": виновное лицо, как выяснилось, не является военным, поэтому, дело, "почти гражданское". Поразительно, также, то, что на четкую формулировку в "Заявлении о преступлении", направленным НСЖУ, было требование о признании Вячеслава Волка пострадавшим, имеем "новационный формат выкрутасов уже военной прокуратуры": "Вопрос о признании лица потерпевшим, решается органом досудебного расследования в порядке и способом, определенным Уголовным процессуальным кодексом Украины". И это в течение более 50 дней после совершения в то время, как резонансные дела против известных антикоррупционных общественных деятелей уже через 1 месяц после происшествия направляются в суд", - сообщил секретарь НСЖУ Валерий Макеев.
Он также отмечает, что Единый реестр судебных решений не содержит каких-либо сведений в отношении следственных действий по уголовному производству № 42017040630000102 (открытого по ч.3 ст.425 УК). По его словам из ответа военной прокуратуры следует, что Вячеславу Волку так и не предоставлен статус пострадавшего.
Его слова подтверждает и жена Вячеслава Волка Инна, которую ни военные прокуроры, ни следователи военной прокуратуры, по уголовному производству № 42017040630000102 так не допрашивали.
В НСЖУ пообещали держать ситуацию по расследованию преступления, совершенного во время учений МОУ в Кривом Роге 6.07.2017, во время которых был тяжело ранен журналист Вячеслав Волк, под контролем.
Как сообщала "Страна", Полторак спустя три недели поручил проверить ЧП с раненым на учениях журналистом.
Также "Страна" сообщала, что журналиста ранил на военных учениях в Кривом Рогебывший боец-доброволец.
Теги: Донбасс, Кривой Рог, ранение, журналист
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