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28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
28 августа отмечается великий двунадесятый праздник. Святая Церковь прославляет Успение Пресвятой Богородицы.
"Об этом событии не сказано в Библии, но об этом мы узнаем из Предания Святой Церкви. Само слово "успение" означает "сон", потому что после Воскресения Господа нашего Иисуса Христа нет той смерти, которая ждала каждого, вызывая страх и скорбь", – рассказал читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.
Успение Пресвятой Богородицы: приметы и традиции
Считается, что в этот день поход в святое место становится обязательным условием. Нужно поставить на Успение свечку в церкви.
Также в этот день раньше начинали заготовки на зиму: "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".
А в старину на Успение Пресвятой Богородицы верующие приносили в церковь семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения, оставив на поле лишь небольшую горсть несрезанных колосьев, которые перевязывали их лентой и приговаривали: "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!"
На Успение крестьяне заканчивали жатву, пекли пироги, созывали родных и соседей на праздник.
После Успения начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб. Поэтому юноши стараются до 28 августа успеть посвататься к девушкам, так как это была последняя возможность в этом году попросить их руки и сердца. А незамужним девушкам нужно было начинать присматривать себе суженого, иначе до следующей весны выйти замуж не получится.
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Существует и ряд запретов для этого праздника. Так:
- в этот день нельзя работать – ни в огороде, ни дома;
- нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;
- нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;
- на Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;
- нельзя ссориться с родными и близкими;
- молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут навлечь слезы Девы Марии;
- нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.
Народные приметы на Успение
Люди давно приметили, что:
- Успение провожай, а осень встречай: время после Успения в старину называли Бабьим летом – оно продолжалось вплоть до Ивана Постного (11 сентября).
- Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.
- Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.
- Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.
- Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.
- Если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов, и теплое время будет еще немного радовать людей.
- Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей.
- С Успенщины не успеешь суженого присмотреть – зиму тебе в девках просидеть.
- На Успение Богородицы заканчивается летняя страда и основной сбор урожая.
- С праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.
Теги: Донбасс, праздник, Богородица, Успение, православие
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