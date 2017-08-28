28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2017 07:28

28 августа отмечается великий двунадесятый праздник. Святая Церковь прославляет Успение Пресвятой Богородицы.

"Об этом событии не сказано в Библии, но об этом мы узнаем из Предания Святой Церкви. Само слово "успение" означает "сон", потому что после Воскресения Господа нашего Иисуса Христа нет той смерти, которая ждала каждого, вызывая страх и скорбь", – рассказал читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

Считается, что в этот день поход в святое место становится обязательным условием. Нужно поставить на Успение свечку в церкви.

Также в этот день раньше начинали заготовки на зиму: "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".

А в старину на Успение Пресвятой Богородицы верующие приносили в церковь семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения, оставив на поле лишь небольшую горсть несрезанных колосьев, которые перевязывали их лентой и приговаривали: "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!"

На Успение крестьяне заканчивали жатву, пекли пироги, созывали родных и соседей на праздник.

После Успения начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб. Поэтому юноши стараются до 28 августа успеть посвататься к девушкам, так как это была последняя возможность в этом году попросить их руки и сердца. А незамужним девушкам нужно было начинать присматривать себе суженого, иначе до следующей весны выйти замуж не получится.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Существует и ряд запретов для этого праздника. Так:

в этот день нельзя работать – ни в огороде, ни дома;

нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;

нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;

на Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;

нельзя ссориться с родными и близкими;

молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут навлечь слезы Девы Марии;

нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Народные приметы на Успение

Люди давно приметили, что:

Успение провожай, а осень встречай: время после Успения в старину называли Бабьим летом – оно продолжалось вплоть до Ивана Постного (11 сентября).

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.

Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

Если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов, и теплое время будет еще немного радовать людей.

Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей.

С Успенщины не успеешь суженого присмотреть – зиму тебе в девках просидеть.

На Успение Богородицы заканчивается летняя страда и основной сбор урожая.

С праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.







