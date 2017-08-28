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ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ

28.08.2017 15:20
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ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ

Своим очередным постановлением Кабинет министров внес изменения в Порядок назначения субсидий. Об этом стало известно журналистам zi.dn.ua На этот раз изменений много. 

Первое – стал другим период, за который теперь учитываются доходы субсидируемых граждан. Еще одно существенное нововведение – вновь уменьшены, и хорошо, нормы газа, используемого гражданами, чьи жилища не оборудованы приборами учета. 

При повторном обращении за субсидией учитывается не вся задолженность, а только определенная сумма. Есть изменения также в выплате компенсаций на приобретение сжиженного газа и твердого топлива.

Более подробно читайте об этом в следующем номере «Знамя Индустрии» за 30 августа и в дальнейших публикациях на нашем сайте.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия
 
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