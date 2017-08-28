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Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»

28.08.2017 20:02
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Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»

Пропагандистський канал «Звезда» допустив конфуз, випустивши новину про те, що президент Петро Порошенко привітав мешканців окупованого Донецьку, про що інформує replyua.net.

Зокрема, журналісти-пропагандисти допустили помилку, згідно з якою Порошенка назвали «президентом Росії». Скріншот-підтвердження цього конфузу на своїй сторінці Facebook опублікував журналіст Айдер Муждабаев. «ЗМІ Росії певною мірою забігають наперед, проте все ж, Петра Олексійовича можна привітати», - написав журналіст. 

Напередодні глава української держави Петро Порошенко привітав донеччан з Днем міста і наголосив, що продовжується боротьба за повернення обласного центру. «Сьогодні в українському Донецьку святкують день народження міста. З Днем міста, шановні донеччани! Ми не забуваємо про вас і весь час ведемо боротьбу за ваше повернення в Україну. Я не сумніваюся, що український гімн знову буде звучати в нашому Донецьку!», - зазначив Порошенко в своєму акаунті в Твіттер вчора.

Більше того, президент опублікував відео зі стадіону «Донбас Арена» (Донецьк), яка була зроблена під час одного з футбольних матчів до конфлікту на Донбасі. На ній зображено виконання вболівальниками Державного гімну України. 



Теги: Россия, Донбасс, президент, Порошенко
 
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