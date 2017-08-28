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Российский актер Пашинин пояснил, почему воюет на стороне ВСУ

28.08.2017 10:27
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Российский актер Пашинин пояснил, почему воюет на стороне ВСУ

В интервью журналистам ТСН известный российский актер Анатолий Пашинин, снявшийся в культовом сериале «Грозовые ворота», уже более одного месяца является членом восьмого батальона «Украинской добровольческой армии», рассказал, что заставило его воевать на стороне ВСУсообщает replyua.net.

По его словам, еще с самого начала российской агрессии он был на стороне Украины, приезжал на Майдан. «На первых порах я помогал украинской армии материально. Но затем деньги кончились, больше заработать было негде, поэтому у меня остался один вариант – прийти покопать, пострелять и постоять «на глазах». 

Вот таким образом Анатолий Пашинин и присоединился к «Украинской Добровольческой Армии». Показывая журналистам жетон, он назвал его доказательством своего статуса бойца восьмого отдельного батальона «Аратта». «Такое за машину купить нельзя», - рассказал бывший представитель российского кинематографа. 

Еще одной причиной, из-за которой Пашинин воюет против пророссийских боевиков, является тот факт, что брат-близнец Анатолия Константин тоже принимает участие в АТО. Сейчас он уже является офицером ВСУ, в период самых трудных противостояний, а частности, в боях за Донецкий аэропорт, находился в наиболее опасных местах. 



Теги: Донбасс, война, актер, АТО, ВСУ
 
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